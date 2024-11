Kate prima volta in pubblico dalla fine delle cure, il gesto di William commuove i sudditi: “Dolcissimo”

Finalmente i sudditi hanno potuto riammirare Kate Middleton in tutto il suo splendore, ma a catturare la scena è stato il gesto di William.

Kate Middleton è ritornata a mostrarsi in pubblico, raggiante e sorridente come sempre, dopo i difficili mesi di chemioterapia dovuti al tumore. La principessa ha partecipato lo scorso sabato al festival musicale del Remembrance Day alla Royal Albert Hall, assieme a gran parte della famiglia reale: si tratta di una cerimonia simbolica con cui il Regno Unito ricorda i soldati caduti durante la Prima Guerra Mondiale. L’apparizione pubblica di Kate ha suscitato grande emozione e interesse nei sudditi, visibilmente sollevati dalla sua presenza all’evento, chiaro segno di ripresa.

Ma soprattutto, sudditi e paparazzi, hanno notato la presenza del marito, il principe William, il cui sostegno non è passato inosservato in questi mesi. William si è mostrato particolarmente attento e affettuoso, smentendo con i fatti più che con le parole, dei recenti pettegolezzi. Qualcuno gettava infatti ombre sulla coppia, insinuando una crisi e una presunta relazione del principe con la Marchesa di Cholmondeley Rose Hanbury. Ieri sera, però, ogni dubbio è stato fugato: è bastato un gesto, un’azione premurosa che ha conquistato tutti i presenti.

Il gesto di William sciogli i fan della Famiglia Reale: cosa ha fatto

Appena scesi dall’auto, infatti, William ha posato amorevolmente il braccio sulla schiena della moglie, un momento quasi intimo che ha lasciato tutti stregati. Durante la cerimonia poi, William e Kate si sono scambiati sguardi affettuosi e, in alcuni momenti, sussurri all’orecchio, creando un’intesa che ha conquistato tutti. L’esperta di linguaggio del corpo Judi James, interpellata dal ‘MailOnline‘, ha infatti interpretato questi gesti come segno di una profonda connessione: “Non riescono a togliersi le mani di dosso e saranno probabilmente molto più aperti nel mostrare la forza del loro amore in futuro“.

L’intera giornata è stata, per tutta la Famiglia Reale, un importante momento di raccoglimento, specialmente alla luce dei recenti problemi di salute di alcuni royals. William ha trovato occasione per lodare la dignità e la forza della moglie nell’affrontare la malattia, valorizzando gli sforzi della consorte. “Questo è stato l’anno più duro della mia vita,” ha dichiarato, evidenziando l’orgoglio verso la resilienza dimostrata da Kate e dal padre, Re Carlo, anche lui malato di cancro. Ora il peggio però sembra essere finalmente passato una volta per tutte.