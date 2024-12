Chi è e cosa fa la figlia di Pino Daniele identica a lui: spunta la foto che commuove il web

Sta circolando in rete una tenerissima foto di Pino Daniele insieme alla sua bellissima figlia. Lei è davvero identica al compianto artista.

Nata nel 1996, la dolce Sara è infatti la terzogenita del cantante e della sua seconda moglie Fabiola Sciabbarrasi. Prima di lei, il cantante ha avuto gli altri due figli Alessandro e Cristina, nati dal suo legame con Dorina Giangrande, e dopo di lei sono invece venuti al mondo Sofia e Francesco. Sono trascorsi anni dalla morte di suo padre, e Sara è oggi diventata una splendida donna con una carriera già avviata.

La ragazza è infatti molto attiva sui social e lì pubblica spesso scatti che ritraggono la sua quotidianità e la sua attività professionale. Molti hanno notato la netta somiglianza con il papà.

Chi è la bellissima figlia di Pino Daniele

Il cantante è stato uno dei più amati del panorama musicale italiano e, con la sua musica, ha fatto la storia dell’Italia. All’improvviso è però morto a causa di un infarto, lasciando un vuoto incolmabile nella vita di tutti i suoi famigliari. La figlia Sara aveva solo 19 anni quando ha perso il papà, e il lutto le ha fatto vivere un periodo molto complicato della sua vita. Con il tempo è riuscita a superare la perdita, anche grazie alla vicinanza della sua grande amica Aurora Ramazzotti, figlia di Eros e della showgirl Michelle Hunziker. In seguito la Daniele ha ripreso gli studi e si è trasferita a Londra per frequentare la Westminster Business School. Lì, nel 2018, ha conseguito la laurea in Marketing e ha poi iniziato la sua attività di imprenditrice.

La bellissima Sara ha infatti fondato un marchio di abbigliamento con cui continua a proporre t-shirt che piacciono a tutti. Negli anni la Daniele si è anche avvicinata al mondo musicale e, nel 2019, è diventata Promotion manager della casa di produzione Columbia Records Italy. Nel 2019 ha ritirato, insieme alla sorella Cristina, il Premio alla carriera conferito al loro papà durante il 69esimo Festival di Sanremo. “Papà sarebbe veramente onorato di questo premio, è un grande onore anche per noi figli“, ha detto lei sul palco dell’Ariston. Nel 2024 è invece tornata a Sanremo per accompagnare il cantante Geolier in veste di Head of Promotion della Warner Music Italia.

Sul fronte sentimentale, si sa inoltre che Sara Daniele è stata legata a un ragazzo di nome Fernando Di Francesco. Oggi è invece legata a Marco Falivelli, uno speaker radiofonico che lavora per Radio Italia e che ha collaborato in passato con RTL 102.5 e Radio Zeta.