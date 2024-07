Ciro Immobile dice addio alla Lazio, cosa sappiamo sull’accordo con il Besiktas

Dopo 207 gol e otto anni in maglia biancoceleste, il bomber classe 1990 vola in Turchia

È la fine di un’era. Dopo l’addio dello scorso anno di Milinkovic-Savic, quelli appena registrati di Felipe Anderson e Luis Alberto, anche Ciro Immobile, capitano e attaccante simbolo della Lazio dopo otto stagioni saluta i biancocelesti per accasarsi in Turchia, al Besiktas. La Lazio ha accettato l’offerta di 3 milioni di euro del club turco, e Immobile ha rinunciato allo stipendio del mese di giugno con la Lazio, facilitando così l’accordo.

L’addio di un simbolo

Immobile lascia la Lazio dopo aver segnato 207 gol in più di 340 partite, contribuendo in modo significativo alle vittorie della Coppa Italia 2018-2019 e delle Supercoppe italiane del 2017 e 2019. “Laddove arrivasse una richiesta da un club che vuole Immobile ne parleremo,” aveva detto qualche ora prima dell’ufficialità il ds della Lazio Angelo Fabiani in occasione della presentazione del nuovo acquisto, Tijani Noslin. “Se Immobile vorrà andare via ce lo dirà. Io spero con tutto il cuore che possa rimanere, perché ho stima nell’uomo oltre che del calciatore”. L’ex Torino che ha firmato con il Besiktas un contratto fino al 2026, quando avrà 36 anni, con opzione per un’altra stagione a 6 milioni di euro l’anno, Il presidente Lotito ha dovuto accettare l’offerta ridotta rispetto all’iniziale richiesta di 10 milioni.

Dopo essere stato informato del contratto offerto a Immobile, che il giocatore aveva già accettato, Claudio Lotito ha dichiarato: “Non so nulla, ma va via solo se lo dico io. Come per gli altri casi”. Un nuovo braccio di ferro, simile a quello per Luis Alberto, trasferitosi all’Al-Duhail per circa 10 milioni di euro. Anche questa volta, il giocatore ha prevalso. È insolito che Lotito venga messo all’angolo dai giocatori o dagli allenatori, ma negli ultimi mesi è accaduto.

Forse è per questo che Lotito è apparso nervoso durante la conferenza stampa di Baroni, criticando i giornalisti per “non sapere nulla” e riabilitando solo Felipe Anderson, che “ha scelto di tornare in Brasile per avvicinarsi a casa. Con grande correttezza”. Lotito ha inoltre minimizzato l’interesse per Greenwood: “Eravamo vicini l’anno scorso, ora abbiamo altri giocatori in lista che valgono di più”. Parole non proprio gentili per quello che dovrebbe essere un nuovo acquisto: il Marsiglia si è tirato indietro dopo le critiche del sindaco (“Indegno pensare possa arrivare”, riferendosi a un precedente caso di violenza nei confronti della compagna del calciatore) e i biancocelesti ora cercano di accelerare.

Il mercato in casa Lazio

Intanto però la rivoluzione in casa Lazio continua. Dopo gli acquisti di Noslin, Tchaouna e Dele-Bashiru, Claudio Lotito è ad un passo da regalare un altro colpo a Marco Baroni. Il nome sull’agenda è quello di Nuno Tavares, terzino mancino di proprietà dell’Arsenal, che dopo l’esperienza con in Gunners nel 2021/2022 si è diviso tra il Marsiglia e il Nottingham Forest. Lazio ed Arsenal hanno trovato l’accordo per il trasferimento in biancoceleste del portoghese, che andrà in scadenza a giugno prossimo, sulla base di un prestito con obbligo di riscatto fissato tra i 7 e 8 milioni. Resta da trovare l’accordo con il giocatore, ma il grosso dell’operazione sembra fatto.