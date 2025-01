Un contratto milionario per questo giocatore: son rimasti tutti a bocca aperta

Alex Caruso è un idolo dei tifosi in NBA e ora sembra aver ottenuto un contratto milionario: ecco quanto guadagnerà

In NBA ci sono davvero tanti giocatori che hanno un talento straordinario. Si tratta di incredibili sportivi capaci di fare dei gesti atletici surreali, ai limiti del possibile.

Tuttavia, non tutti coloro che fanno parte di una squadra sono capaci di avere un talento offensivo immenso. A volte per costruire un roster vincente bisogna avere a disposizione anche giocatori disposti a tutto sul lato difensivo, in grado di fare da “collante” tra attacco e difesa.

Uno di questi giocatori, un role player modello, è Alex Caruso. Quest’ultimo ha vinto un anello con i Los Angeles Lakers di LeBron James e poi ha lasciato la California.

Ora si trova agli Oklahoma City Thunder e ha da poco firmato un contratto faraonico. Ecco quanto guadagnerà e quali sono le sue medie al momento.

Alex Caruso, il contratto che ha firmato è incredibile

Ovunque è andato, Caruso si è sempre fatto amare dai tifosi. Solitamente non parte nel quintetto iniziale ma dalla panchina. Tuttavia, ogni volta che entra in campo è in grado di elettrizzare il pubblico e i compagni di squadra. Caruso gioca una difesa incredibile ed è capace di marcare i migliori scorer della lega americana. Per questa ragione, sono diversi i GM che lo considerano un tassello fondamentale per una squadra con ambizioni di vittoria.

Non a caso, Sam Presti, l’amministratore generale degli Oklahoma City Thunder, l’ha fortemente voluto nella sua squadra. Per riuscire ad averlo, l’ha dovuto strappare ai Chicago Bulls che avevano deciso di puntare su di lui. Com’è riuscito ad aggiungerlo in squadra? Semplice, gli ha proposto un contratto milionario. Nel dettaglio, Alex Caruso ha firmato un contratto di 81 milioni di dollari per un totale di 4 anni. Quindi, la guardia tiratrice percepirà circa 20 milioni di dollari a stagione. A 30 anni, si tratta di un accordo eccezionale per il giocatore con origini italiane.

Le medie in stagione

Alex Caruso sta dando un buon apporto agli Oklahoma City Thunder. Attualmente, le sue medie a partita sono 5.7 punti, 2.9 rimbalzi e 2.4 assist. Spiccano poi le 1.9 palle rubate a partita, una statistica che evidenzia il suo impegno in difesa.

Grazie anche al contributo di Caruso, al momento OKC è al primo posto nella Western Conference. Con un giocatore simile che parte dalla panchina e con l’estro offensivo di talenti come Shai Gilgeous-Alexander e Jalen Williams, a Oklahoma City possono realmente pensare di vincere un anello.