Ti spezzeranno il cuore ad Agosto: questi segni zodiacali non sono celebri per la fedeltà

Ecco quali sono i segni zodiacali celebri per la loro infedeltà: ad agosto ti spezzeranno il cuore e non potrai farci nulla.

Un mese all’insegna dell’infedeltà per questi segni zodiacali: se li incontrerai dovrai essere molto attento perché faranno il tuo cuore in mille pezzi. Se sogni un’estate all’insegna dell’amore e della passione allora stai alla larga da loro. Sono capaci di grandi slanci, ma poi il prezzo da pagare arriva sempre.

Storie d’amore che finiscono nel peggiore dei modi, tradimenti che sono all’ordine del giorno, insomma chi non ha mai avuto il cuore spezzato? Ebbene se il tuo intento è quello di passare il mese di agosto all’insegna dell’amore, ti consigliamo vivamente di stare alla larga da questi segni zodiacali: non sono per nulla inclini alla fedeltà.

Segni zodiacali più infedeli: ecco quali sono e perché evitarli ad agosto

L’estate è comunemente la stagione dell’amore, ma ci sono alcuni segni zodiacali che non sono per nulla fedeli e potrebbero rovinare la più bella delle relazioni. Secondo la ricerca svolta dal sito Top10Casinos.com, che ha studiato i 50 scandali di tradimento delle celebrità più famose al mondo, ecco quali sono i segni da evitare.

Sono infedeli e difficilmente sono in grado di portare avanti una storia senza cadere in tentazione. Se in questo mese di agosto hai incontrato uno di loro allora il tuo destino è segnato. II più incline al tradimento è senza dubbio l’Ariete: segno di fuoco che ama le relazioni rapide, ed è quello che più tende a non portare avanti i rapporti per troppo tempo.

Dopo l’Ariete si contendono il secondo posto Scorpione e Sagittario, noti per il comportamento che segue sostanzialmente gli impulsi. Non si pongono limiti in amore e vogliono assecondare la passione a ogni costo. Chi è nato sotto il segno dello Scorpione ama tradire e non è in grado di avere una storia senza ritrovarsi in momenti in cui la tentazione prevale su tutto.

Famoso per la passione è invece il segno del Sagittario, colui che ama avere storie brevi e senza impegno. Tra i nomi più famosi che appartengono a questi segni troviamo Jay-Z, autore di numerosi tradimenti. Anche il segno del Capricorno è famoso per essere traditore infatti la sua ambizione lo spinge spesso a considerare solo i suoi bisogni. Tra i personaggi famosi di questo segno ci sono Jude Law, che ha tradito Sienna Miller, e Tiger Woods.

Del segno del Leone invece sappiamo che ama essere melodrammatico e plateale e anche in amore il suo modo di comportarsi segue questo schema. Memorabile infatti è stato molti anni fa il tradimento di Bill Clinton con la segretaria Monica Lewinsky. Segno che del Leone non ci si può fidare in amore. Se invece per questo mese di agosto siete alla ricerca di un amore stabile possiamo consigliarvi il segno dell’Acquario. Tendenzialmente è poco incline ai tradimenti, ma chiaramente l’eccezione è sempre dietro l’angolo.