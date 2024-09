Farai il pieno di energie e di amore: l’Oroscopo dei primi di settembre sorride a questi segni

La prima settimana di Settembre porterà grandi notizie ad alcuni segni, che godranno di una grande fortuna in amore e faranno il pieno di energie.

La prima settimana di Settembre è sempre cruciale per quanto riguarda il livello energetico: con le vacanze alle spalle e un nuovo anno che sta per cominciare, ci si può sentire molto carichi o molto scarichi. Una cosa è certa: la prima settimana di questo nuovo mese sarà scoppiettante per tre segni, che troveranno senza ombra di dubbio tanti nuovi stimoli.

Ottime notizie anche per l’Amore, in cui molti finalmente riusciranno a riversare molte energie, cose che non facevano da tanto, troppo tempo.

Oroscopo dell’Amore: i segni più fortunati di Settembre

BILANCIA – Venere sarà la regina assoluta dei primi giorni di Settembre per il segno della Bilancia. Per coloro che hanno già una relazione sono in arrivo momenti estremamente romantici, come non ce n’erano da mesi, e saranno l’opportunità perfetta per recuperare complicità con il partner dentro e fuori dal letto. Farete scintille soprattutto nel fine settimana, ma bisognerà prestare attenzione appena prima, nella giornata di Giovedì: l’ingombrante presenza di Marte vi caricherà di energie che, però, potrebbero essere molto difficili da tenere a freno e potrebbero rendervi un po’ nervosi.

SAGITTARIO – Per un Sagittario rimanere senza energie è sicuramente un’esperienza tanto insolita quanto spiacevole. Di solito siete un vulcano di idee e non state mai fermi. Fortunatamente il periodo di stanca che vi ha afflitto in queste ultime settimane è passato e Marte smetterà di essere in opposizione, dando finalmente a Mercurio la possibilità di sprigionare tutte le energie di cui avevate bisogno per tornare a essere voi stessi e dedicarvi a tutti i progetti che volete realizzare nel corso di Settembre. Questa ventata di energia e di ottimismo investirà anche l’ambito amoroso: grandi conquiste in arrivo, a patto che riusciate a convogliare tutta la vostra voglia di fare verso un solo obiettivo.

PESCI – Agosto normalmente serve a recuperare le forze, ma per il segno dei Pesci si è trattato di un periodo che vi ha sottratto energie invece di regalarvene. Fortunatamente tutto è passato e nella prima settimana di Settembre vi sentirete rifiorire. Avrete nuove idee e vi sentirete più carichi anche dal punto di vista creativo. E con questa ventata di ottimismo e di inventiva, anche l’amore sarà favorito: avrete finalmente l’estro e la forza di uscire dal vostro solito guscio e potreste fare incontri molto interessanti, che vi permetteranno di trovare qualcuno che vi apprezzi davvero per quello che siete e non voglia cambiarvi.