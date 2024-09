Amici, la coppia più amata annuncia la rottura: fan sconvolti

Una relazione nata sotto i riflettori di Amici è giunta al termine: l’amata coppia ha comunicato la fine della storia sentimentale

Quello che al pubblico di Amici piace, oltre ovviamente all’avventura professionale di cantanti e ballerini costruita, passo dopo passo con l’aiuto dei docenti, sono sicuramente le amicizie e le storie d’amore che vengono a crearsi all’interno della ‘casetta’ nella quale i concorrenti abitano durante il programma. Relazioni che, giorno dopo giorno, si fanno sempre più solide, seguite dalle telecamere del talent show, ma che anche a riflettori abbassati proseguono evolvendosi.

E tramutandosi, talvolta, in solide e durature storie d’amore. Coppie che fanno sognare ed emozionare e che, per questo oltre che per le loro capacità e doti artistiche, continuano ad essere seguite con passione sui social. Ma non tutte le favole hanno un lieto fine: è il caso di una coppia nata durante la ventituesima edizione del programma condotto da Maria De Filippi, che ha di recente annunciato la fine della loro storia.

È finita, un’amata coppia di Amici annuncia la separazione

Tutto era iniziato proprio durante il programma quando un cantante ed una ballerina in gara ad Amici si erano avvicinati e da un’amicizia era sbocciato un amore proseguito anche dopo che il programma è finito. Il legame sembrava davvero solido ed i due ne avevano a più riprese parlato nel corso di diverse interviste, spiegando di lavorare molto ma, al contempo, di supportarsi reciprocamente e di avere tanti progetti insieme.

Nel corso di un’intervista a Superguida Tv, il cantante aveva raccontato di quanto fosse stato “strano e surreale”, all’inizio, vivere il rapporto fuori dalla scuola. “Amici è un po’ una bolla ed è un ambiente ovattato. Rivedere una persona così importante anche fuori dal programma è stato un po’ strano, però devo dire che è stato anche molto bello e stiamo benissimo”, aveva spiegato sottolineando anche che cosa lo aveva fatto innamorare. “Di lei mi ha colpito il fatto che i sentimenti li vive sempre al massimo”, aveva confessato.

Purtroppo però il tempo ha giocato un brutto tiro alla loro storia e la ballerina ha deciso di annunciare pubblicamente la rottura con il cantante. Stiamo parlando di Rita Pompili e di Niveo, coppia amatissima ma che, da oggi, proseguirà il suo percorso su due strade separate: “Visto che siete stati tutti parte della nostra storia fin dall’inizio – ha scritto la ragazza su Instagram – credo sia giusto comunicarvi che le nostre strade si sono separate. Nonostante tutto conservo sentimento di stima e affetto“.