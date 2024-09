Se sbagli taglio con i capelli sottili peggiori solo il risultato: sono questi quelli consigliati dagli stylist dei vip

Quali sono i tagli da capelli più adatti per valorizzare una chioma sottile? Gli hair stylist dei vip hanno i consigli giusti da dare.

L’aspetto fisico passa molto per l’acconciatura dei capelli. Una bella chioma è un elemento fondamentale e per questo bisogna scegliere il taglio giusto.

Il taglio di capelli deve essere adatto non solo alla forma del viso e all’immagine che si vuole avere, ma deve essere in sintonia anche con il tipo di capelli. Capelli forti e robusti o al contrario sottili e fragili non possono essere trattati allo stesso modo. Il rendimento di una forma e quindi di un taglio è diverso in base alla struttura del capello.

Proprio per questo è necessario orientarsi bene nella scelta di quello più indicato in base alle caratteristiche personali. Scopriamo quali tagli consigliano gli hari stylist dei Vip nel caso in cui si hanno capelli sottili.

Taglio con capelli sottili: quelli consigliati dagli esperti per averne cura ed essere più belle

Non tutte le chiome possono permettersi tagli a farfalla o caschetti fluidi o i tagli shaggy. Lo sostengono gli hai stylist delle star e loro sanno bene come valorizzare al massimo una capigliatura per potenziare la bellezza. Puntando l’attenzione sui cosiddetti capelli a spaghetto, quelli lunghi e sottili, dritti e spesso anche fragili, il consiglio degli esperti è che una lunghezza eccessiva può dare un brutto risultato. In questo caso l’effetto sarà piatto e quindi se si hanno capelli così è preferibile orientarsi su un taglio medio o corto.

Una lunghezza minore è in grado di dare volume e maggior densità e massa riempiendo anche un viso che magari è molto magro e ovale o allungato. Quando si hanno capelli sottili e delicati è bene anche usare prodotti specifici per rafforzarli e volumizzarli. Un aiutino arriva anche dal massaggio della cute. Il consiglio è di massaggiare le radici verso l’alto in modo da sollevarle un po’ e offrire l’impressione di un volume maggiore.

I tagli corti sono assolutamente indicati anche per coloro che hanno il problema di avere pochi capelli. Ovviamente in questo caso è fondamentale indagare sulle cause del diradamento e correre ai ripari con opportune cure, se è possibile. L’alternativa è comunque mimetizzare la scarsità di capelli con un taglio corto per riuscire a creare un effetto ottico di maggior volume e dare un’idea di pienezza. Per creare movimento può andar bene un taglio leggermente scalato nella parte anteriore della testa.

Per aver cura dei capelli sottili è opportuno usare il phon ad una temperatura media sulle lunghezze, e una fredda sulle radici. È essenziale che i capelli vengano protetti con un termoprotettore e quando si effettua il lavaggio bisogna usare shampoo e balsamo volumizzanti.