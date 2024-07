Balsamo e conditioner non sono intercambiabili e si rischia solo di fare un pasticcio: ad ogni capello il prodotto giusto

Sai qual è la differenza tra balsamo e conditioner? Questi due prodotti per capelli non sono la stessa cosa, attenzione a come li usi.

Prendersi cura dei propri capelli è importante per averli sani, forti e lucenti. Quindi prendersi cura di loro vuol dire conoscere i prodotti che si vanno a mettere sul cuoio capelluto e sui capelli. Proprio per questo motivo devi sapere che alcuni non possono essere intercambiati poiché non hanno la stessa funzione. Andiamo a vedere nel dettaglio.

Non tutti lo sanno, ma c’è una differenza tra hair conditioner e balsamo. Questi due prodotti per capelli non sono la stessa cosa. Tra i tanti prodotti che si trovano nel mercato della cosmesi quelli per capelli sono tanti e bisogna saper scegliere. Si trovano prodotti per capelli lisci e per capelli mossi, per capelli spenti, crespi, tinti ed altri ancora. Ma andiamo ora a vedere qual è la principale differenza tra hair conditioner e balsamo e perché non devi sostituirli l’uno a all’altro.

Differenza tra balsamo e hair conditioner: sono due prodotti per capelli diversi

Come abbiamo appena detto in commercio si trovano tanti prodotti per capelli adatti a tipologie di capello diverso. Tuttavia alcuni pensano che questi prodotti sono simili tra loro, ma non è così. Balsamo e hair conditioner non sono uguali poiché hanno proprietà diverse e per questo motivo non andrebbero scambiati l’uno con l’altro.

L’hair conditioner, in italiano condizionante, serve per districare i capelli. Questo prodotto rende i capelli più scivolosi ed aiuta a pettinarli con più facilità. Non ha però alcuna alcuna proprietà nutritiva. Lì rende si luminosi e non si appesantisce, ma non va a trattare il capello a fondo. Per questo ci sono il balsamo e anche la maschera.

Infatti, il balsamo è anch’esso un districante, ma ha proprietà ricostruenti e idratanti. Dipende poi dal prodotto e dal balsamo che si acquista poiché in commercio ce ne sono tanti con diverse specificità. Il balsamo è uno dei prodotti più utilizzati e rende i capelli morbidissimi. Gli esperti consigliano di evitare di usare i prodotti 2 in 1 che contengono sia shampoo che balsamo, in quanto usare due prodotti separati è più efficace e perché il balsamo va lasciato in posa per qualche minuto mentre lo shampoo no.

Tra gli altri prodotti puoi poi scegliere la maschera per capelli che va ad agire ancora più in profondità. Questa deve stare in posa almeno 15 minuti, il tempo è poi indicato sui singoli prodotti. Questa contiene agenti condizionati come se fosse un hair conditioner, ma lavora anche sulla ricostruzione e la cura profonda del capello. Ora sai tutto sui prodotti più utilizzati nella routine dei capelli.