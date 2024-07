Valle della Luna, spettacolo naturale tra le rocce: come raggiungere il paradiso della Sardegna

Una delle zone più meravigliose della Sardegna è Valle della Luna, uno vero gioiello. Il suggestivo sentiero per arrivarci è da sogno.

La stagione estiva non può che far venire in mente il mare e le navi dirette verso i magnifici lidi della Sardegna. Uno di quelli maggiormente apprezzati da parte dei turisti è Valle della Luna, un vero e proprio spettacolo naturale incastonato fra le rocce. Sembra essere un paradiso terrestre e per poterlo raggiungere bisognerà passare in sentieri immersi nella natura più rigogliosa.

Chiunque sognerebbe di immergersi in questo luogo, contraddistinto dall’idea di avventura che si ha mentre si ammira e da un tocco di magia artificiosa creata da chi vi è passato o da chi è presente. Infatti, questo luogo è ben noto per la presenza di artisti di ogni tipo, spinti anche dalle idee di libertà e creatività portate in questo luogo da parte di alcuni hippy. Più precisamente, sin dagli anni ’60 a Valle della Luna si era stabilita una comunità hippy, che viveva in grotte e lontano dalle città e dal caos che esso provoca. Recentemente, però, è stata sgomberata.

I colori psichedelici, lasciati da parte di diversi abitanti e visitatori, si unisono a delle meraviglie naturali molto suggestive. Inoltre, il nuraghe presente, e da cui si possono scattare diverse fotografie spettacolari, fa ben comprendere quanto questo posto fosse molto apprezzato e abitato anche nell’antichità. Infine, a dare un tocco di magia in più c’è un piccolo faro, il quale può esser visto come un’attrazione per tutte quelle navi ricche di visitatori curiosi e pronti a immergersi in uno spazio che ispira tanta libertà.

Come arrivare a Valle della Luna

Ogni angolo della Sardegna è ben noto per essere contraddistinto da una forte presenza della natura più rigogliosa. La parte costiera, poi, è un vero paradiso terrestre e fa venire voglia anche ai più scettici di immergersi nelle acque cristalline, limpide e non inquinate presenti in ogni luogo. A nord dell’isola c’è Santa Teresa di Gallura, in cui è presente Valle della Luna, e per poterla raggiungere è consigliabile arrivare con la nave o con l’aereo a Olbia.

Dopodiché, sarà possibile seguire le indicazioni, passando per la SS 125 Orientale, dirette a Santa Teresa di Gallura. Infine, optare per l’uscita di Capo Testa e dopo aver superato il paese sarà possibile intraprendere un viaggio a piedi ricco di avventura e di macchia mediterranea a fare da sfondo.

Il nome Valle della Luna deriva dal fatto che qui vi è una vasta presenza di formazioni di granito spettacolari. Sono state levigate nei secoli da acqua e vento, elementi naturali che hanno dato alle rocce delle forme a dir poco suggestive. Qui vi sono ben sette valli, ognuna di esse suddivise da rocce granitiche. Quella più alta riesce a raggiungere fino i 128 metri dal livello del mare ed è nota per avere il nome di Teschio.