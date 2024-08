Aereo, se non riesci a riposare prova così: i trucchi per un viaggio all’insegna del sonno

Ti trovi in aereo e non riesci a riposare? Ecco cosa puoi fare per risolvere la situazione: dormirai senza problemi.

In questi giorni tantissime persone si stanno preparando per mettersi in viaggio. Ci troviamo nell’ultimo mese dell’estate, quello in cui generalmente si approfitta delle ferie per rilassarsi e divertirsi. In molti, scegliendo località lontane o magari in altre nazioni, devono spostarsi in aereo. E in questo caso c’è un problema che accomuna molti passeggeri, ovvero quello di non riuscire a riposare in aereo, nonostante la comodità dei sedili e la tranquillità del volo.

Si tratta di una situazione molto diffusa, e più è lungo il viaggio, e più pesanti sono gli effetti negativi di un cattivo riposo. Ad esempio, se una volta atterrati ci si sente terribilmente stanchi, sarà necessario recuperare con una bella dormita, togliendo tempo alla vacanza stessa, che magari è di pochi giorni. Ecco perché importante conoscere quali sono i metodi migliori per affrontare questo problema e riuscire a dormire in santa pace in aereo. Vediamo quali sono i trucchi più efficaci.

Come riposare durante un viaggio in aero: i trucchi infallibili che non hai mai provato

Tanto per cominciare è consigliato arrivare stanchi alla partenza, un modo molto efficace per dormire in tutta tranquillità durante il volo. Per farlo è necessario andare a dormire un’ora prima del solito nei giorni precedenti, e puntare la sveglia sempre un’ora prima per svegliarsi. In questo modo, quando si arriverà al giorno della partenza, ci si sentirà più stanchi del solito. Una volta saliti a bordo dell’aereo, si riuscirà a riposare quanto basta per recuperare le forze fino al momento dell’atterraggio.

Un altro suggerimento interessante consiste nell’usare la mascherina. La luce può ostacolare il rilascio di melatonina, che è l’ormone del sonno. Coprire correttamente gli occhi e la fronte è l’ideale per addormentarsi più in fretta e per dormire senza problemi. Il buio completo è un grande aiuto. Poi è sempre importante mettersi comodi mentre si dorme, altrimenti il sonno può essere disturbato.

Infine, consigliamo di portare dei cuscini per il collo e la schiena. Il cuscino a forma di ‘U’ è davvero utile in queste situazioni, in quanto favorisce il sonno e fa riposare la cervicale, così da evitare un eventuale torcicollo. Ognuno di noi ha posizioni preferite per rilassarsi, ed è essenziale tentare di replicarle anche in aereo. Seguendo questo consigli, dormire in aereo non sarà più un problema.