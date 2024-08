Pupo festeggia i 50 anni di nozze con la moglie e arrivano gli auguri dell’amante: “Si vogliono bene”

I 50 anni di matrimonio di Pupo sono particolari, giacché sono arrivati anche gli auguri dell’amante. Il loro rapporto incuriosisce tutti.

Per chiunque non ne fosse a conoscenza, il cantante toscano ha intrapreso un rapporto amoroso bigamo da diverso tempo e per i festeggiamenti di 50 anni di matrimonio ha ricevuto gli auguri pubblici dell’amante. Pupo, quest’ultima e sua moglie convivono insieme da più di 30 anni e proprio questa particolare situazione incuriosisce molto tantissimi utenti del web.

I media cercano da tempo di capirne di più su questo tipo di rapporto amoroso, anche perché in Italia non siamo abituati a vedere relazioni di questo tipo. A parlarne è stato lui stesso durante varie interviste, descrivendo il particolare equilibrio che i tre sono riusciti a trovare nel tempo.

Ovviamente, come riportato su Today.it, il cantante non ha mai negato le difficoltà che intercorrono in questo tipo di rapporto a tre. Il 25 luglio ha festeggiato con Anna Erli 50 anni di matrimonio e per l’occasione Patricia Abati, sua amante, ha organizzato per loro un viaggio a New York. “Loro due si vogliono bene”, ha affermato lui durante un’intervista in cui ha anche aggiunto che ora dovrà fare un viaggio anche con l’amante: “Avere due donne è molto costoso”, ha poi detto ironizzando.

Pupo, 50 anni di matrimonio e l’amore con l’amante

Oltre ad aver organizzato il viaggio per i festeggiamenti di 50 anni di matrimonio, Patricia Abati ha anche voluto condividere sul suo profilo social gli auguri alla coppia. Le sue parole sono state cariche di trasporto emotivo e hanno colpito particolarmente per la disinvoltura con cui sono state scritte, vista quella che per molti può sembrare una situazione molto particolare.

“Amore, resilienza, e tenerezza hanno caratterizzato i vostri 50 anni di momenti preziosi”, ha scritto la donna. “Complimenti per questo traguardo straordinario che avete raggiunto; vi auguro di passare un Buon Anniversario, ma anche una bellissima festa a New York”, ha poi concluso. Patricia Abati ha scritto questo testo prima in francese e poi in italiano, ricevendo l’apprezzamento di tantissimi utenti del web.

Infatti, il post condiviso ha ricevuto circa 100 like e più di 20 commenti, tutti emozionati per i bei momenti che i tre sembrano passare. Il gesto nei confronti dei due è stato davvero molto carino e, di certo, avranno gradito particolarmente ciò che ha fatto. Il post condiviso ha come sfondo una foto dei due coniugi sorridenti e con la scritta 50 dorata a imbellire il tutto.