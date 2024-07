Amici, l’addio più pesante di tutta la stagione: è finita per l’amatissima coppia

Dopo tantissimi anni insieme la coppia si è detta addio. Ecco chi sono i due ex protagonisti di Amici di Maria De Filippi.

I telespettatori aspettano la nuova edizione di Amici, che come ogni anno partirà da settembre. Nuovi allievi e tante novità. Sono tanti i volti che negli anni sono passati nel talent di Maria De Filippi, giovani ragazzi e ragazze con un sogno nel cassetto, quello di far diventare la loro passione la loro vita. Ma non solo allievi.

Negli anni abbiamo visto accostati al programma della De Filippi, tanti nomi che sono stati professori di canto e di ballo, coreografi, ballerini professionisti, coach e tante altre figure. Da più di 10 anni lui ha lasciato Amici e non è più un coreografo nel talent, ma in molti lo ricorderanno. Proprio lui dopo tanti anni di amore con la compagna ora è nuovamente single. Ma ecco di chi stiamo parlando.

Non stanno più insieme: lui è un ex professore di Amici

Il coreografo di cui stiamo parlando è stato nel programma di Maria De Filippi dal 2010 al 2013 e i telespettatori lo ricorderanno per le numerose liti di cui lui e la Celentano ogni settimana erano protagonisti. Stiamo parlando di Luciano Cannito, che per 17 anni è stato legato sentimentalmente alla ballerina Rossella Brescia.

Oggi parliamo al passato perché pare che i due non stiamo più insieme e si siano lasciati. A darne notizia è stata Deianira Marzano, l’esperta di gossip più conosciuta di Instagram, che ha Gente di Marta ha riportato la tutto. “È finita un’altra storia, quella tra Rossella Brescia e Luciano Cannito.” Questo l’annuncio di qualche giorno fa.

A confermarlo anche Gabriele Parpiglia che continua: “Mi dispiace molto, non voglio entrare nei dettagli, la notizia è vera.” Al momento però né Cannito né Brescia hanno confermato (o eventualmente smentito) la notizia. Rossella Brescia ha conosciuto Luciano dopo la separazione con il primo marito, il regista Roberto Cenci.

Sempre molto riservati hanno mantenuto un’alta privacy sulla coppia ed infatti raramente i due si mostrano insieme durante interviste o altri programmi televisivi. Come abbiamo detto, però i due non hanno ancora confermato la notizia trapelato. Tuttavia pare essere un’estate di rottura per molti vip, proprio in questi giorni altre due coppie hanno annunciato la fine del loro matrimonio. La prima è Wanda Nara e l’altra Clio Zammatteo.