Federico Fashion Style approda in un reality? Ecco quale, la bomba fa impazzire e i fan

Federico Fashion Style potrebbe far parte del cast di un seguitissimo reality. Ecco l’indiscrezione che ha fatto il giro del web.

Federico Fashion Style è oggi tra i personaggi più noti e amati della televisione italiana. È l’hair stylist più richiesto dai vip e sono migliaia le persone che si recano ogni giorno nei suoi saloni. Il primo lo ha aperto ad Anzio e negli anni è riuscito a diventare un punto di riferimento per molti volti famosi.

I suoi trattamenti, davvero molto originali, hanno riscontrato grande successo e sono particolarmente richiesti dai suoi numerosi clienti. In televisione è stato protagonista come concorrente nel 2021 della sedicesima edizione di Ballando con le stelle e insieme alla sua maestra di ballo, Anastasia Kuzmina, è riuscito ad arrivare ad un passo dalla finalissima, classificandosi al quinto posto.

Quest’anno gli è stato affidato un nuovo format, Il salone delle celebrità, dove racconta le sue giornate alle prese con i vip. Ma di recente proprio sul famoso parrucchiere è arrivata una clamorosa indiscrezione: potrebbe fare parte di un seguitissimo reality.

Federico Fashion Style pronto per il famoso reality? Cosa è emerso in queste ore

Federico già conosce il mondo dei reality avendo partecipato come opinionista a La pupa e il secchione, nel 2022. Ma negli ultimi giorni l’hair stylist è protagonista di un’indiscrezione clamorosa. Secondo Dagospia, il parrucchiere potrebbe far parte del cast della nuova edizione del Grande Fratello.

Certo, al momento non ci sono conferme, ma tra i nomi dei possibili concorrenti Dagospia ha citato anche il suo e non è quindi da escludere il suo ingresso nella casa più spiata d’Italia

Alfonso Signorini e la produzione sono infatti da settimane alla ricerca di personaggi famosi e di persone comuni che possano movimentare l’atmosfera della prossima edizione del reality. Ma i nomi dei vip che potrebbero essere i nuovi concorrenti sono tanti, infatti ci sono quelli di Patrizia Pellegrino, Adriana Volpe, Massimiliano Varrese, Katia Ricciarelli, Nadia Rinaldi, Manila Nazzaro, le sorelle Selassié, Michela Miconi e tanti altri.

Da quanto riportato da Dagospia, sembra che qualcuno si sia proposto, mentre altri sono stati contattati direttamente dalla produzione del Grande Fratello. Al momento non ci sono certezze, Signorini rivelerà il cast soltanto nelle prossime settimane. Ma se davvero Federico Fashion Style dovesse partecipare alla prossima edizione del reality show più seguito d’Italia avrebbe un’occasione straordinaria per mettersi in mostra.