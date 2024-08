Questa giovane ragazza era con la sua più cara amica, oggi è tra le conduttrici più amate: chi è

Lo scatto di qualche anno fa di un volto noto del piccolo schermo ha ricevuto una valanga di like. Oggi è una conduttrice amatissima

La fama a volte consolida le amicizie nate prima del successo perché risultano essere le uniche cose vere e profonde su cui contare. La famiglia e i veri amici fanno parte di questa schiera di persone importanti.

Una delle due ragazza nella foto qui sopra oggi è una conduttrice molti importante, ma all’epoca era in compagnia della sua migliore amica. La stessa conduttrice ha voluto descrivere quel momento come una gioia che mai si potrà cancellare. Scopriamo di chi si tratta.

La conduttrice tanto amata e la sua migliore amica: unite anche ai fornelli

La ragazza seduta nella foto è Benedetta Parodi, figura di spicco nel panorama televisivo italiano, conosciuta per la sua carriera di successo come giornalista, conduttrice televisiva e autrice. Nata ad Alessandria il 6 agosto 1972, Benedetta ha conseguito la laurea in Lettere moderne presso l’Università degli Studi di Milano nel 1997. Poco dopo, nel 1999, ha ottenuto il titolo di giornalista professionista.

La sua carriera ha preso una piega significativa quando, dopo il matrimonio con Fabio Caressa, noto giornalista di Sky Sport, ha cominciato a lavorare in televisione. Insieme hanno costruito una solida famiglia con tre figli: Matilde, Eleonora e Diego. Benedetta Parodi è anche membro di una famiglia votata al giornalismo, essendo sorella di Cristina Parodi, anch’essa giornalista e conduttrice televisiva, e Roberto Parodi, scrittore e giornalista specializzato in viaggi in moto.

Il suo debutto televisivo avviene come conduttrice di Studio Aperto su Italia 1, dove ha lavorato fino al 2008. Da quel momento, Benedetta ha reinventato se stessa come un’autorità in fatto di cucina con la creazione della rubrica Cotto e Mangiato, un progetto nato nella cucina di casa sua e diventato un fenomeno editoriale con l’uscita del libro omonimo che ha venduto quasi un milione e mezzo di copie. L’anno successivo ha pubblicato un altro best seller, “Benvenuti nella mia cucina“, vendendo circa 900.000 copie.

Attivissima sui social con un seguito su Instagram di oltre un milione di follower, nei giorni scorsi ha condiviso sempre su Instagram la foto che la ritrae con la sua migliore amica Maria Mazzone. “Dai grissini avvolti nel prosciutto ad oggi, di strada ne abbiamo fatta tanta, e non solo in cucina. Che gioia cucinare con la mia migliore amica di sempre.” Questa la didascalia che accompagna il tuffo nel passato, condiviso insieme ad alcuni scatti del presente.