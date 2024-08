Endless Love, drammatico colpo di scena: la terribile vendetta di Emir

Endless Love, le nuove anticipazioni provenienti dalla Turchia: la mossa a sorpresa di Emir, nuovo dramma per Nihan.

Piccola pausa per gli appassionati di Endless love, che dovranno rinunciare alla loro soap del cuore per il periodo a cavallo del Ferragosto. La messa in onda della serie subirà una pausa da lunedì 12 agosto a venerdì 23 agosto, per poi tornare con nuovi episodi tutti da vivere. Episodi nei quali, ovviamente, Nihan e Kemal dovranno continuare a fare i conti con la malvagità di Emir Kozcuoglu.

I piani diabolici dell’imprenditore per rovinare la vita ai due innamorati non si fermeranno. Al contrario, proseguiranno anche per tutto il corso della seconda ed ultima stagione della soap turca che ha rubato il cuore al pubblico italiano. Nello specifico, Emir arriverà a compiere un gesto estremo che getterà la Sezin nello sconforto più totale. Kozcuoglu non si era mai spinto così oltre prima di ora. Di seguito le ultime anticipazioni provenienti dalla Turchia.

Endless Love, spoiler turchi: Emir sconvolge tutti, il gesto estremo contro Nihan e Kemal

Emir è disposto a tutto pure di impedire a Nihan di essere felice al fianco di Kemal. Questo i telespettatori di Endless love lo hanno capito sin dalla prima puntata e lo capiranno ulteriormente nelle prossime. Quando Kozcuoglu non si arrenderà di fronte all’ennesimo rifiuto della pittrice, che finalmente potrà iniziare un nuovo capitolo al fianco di Kemal. Per distruggere il loro momento di gioia, Emir arriverà a rapire la piccola Deniz, la figlia di Nihan e Soydere.

Dopo essersi intrufolato a casa di Nihan, Emir la colpirà fino a farle perdere i sensi e porterà via con sé la bambina. Alla piccola, Emir sussurrerà che non conoscerà altro padre se non lui. Un piano terribile quello di Kozcuoglu, che farà tremare di paura Nihan e Kemal. Al suo risveglio, la Sezin cercherà disperatamente Deniz e non faticherà a immaginare che Emir ha preso la bambina.

Kemal sarà terrorizzato ma Nihan lo rassicurerà sul fatto che Emir non sarebbe capace di fare del male a Deniz: l’imprenditore è affezionato davvero alla bambina. Un momento difficile anche per Emir, che dopo l’abbandono di Nihan, dovrà fare i conti anche con la perdita di un figlio. Zeynep, infatti, sarà in attesa di un bimbo da Emir ma la gravidanza si interromperà in seguito a un incidente d’auto. Un brutto colpo per Kozcuoglu, che aveva visto in quel bambino una nuova ragione di vita.